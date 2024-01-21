В Британии указали на рост террористической угрозы из-за войны на Ближнем Востоке

Угроза совершения террористических актов в Великобритании находится на "беспрецедентном" уровне после начала войны между Израилем и ХАМАС, заявил помощник главы лондонской полиции Мэтт Джукс, сообщает Fox News.
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