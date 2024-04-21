Какой сегодня, 22 апреля 2024 года, отмечают праздник в России и мире Татьяна Орлонская Каждый год 22 апреля во всем мире отмечается Международный день Матери-Земли, который был учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году.