Какой сегодня, 22 апреля 2024 года, отмечают праздник в России и мире Татьяна Орлонская Каждый год 22 апреля во всем мире отмечается Международный день Матери-Земли, который был учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году.
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