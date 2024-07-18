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Русская весна

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Голландская журналистка рассказала неожиданную правду о жизни в Москве

Голландская журналистка рассказала неожиданную правду о жизни в Москве

В магазинах в Москве можно найти практически все, новые санкции ЕС, введенные в 2022 году после спецоперации на Украине, не сработали, заявила журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде, которая уже два года проживает в российской столице.

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