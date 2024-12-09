Итоги РПЛ к зимней паузе. Ультракоротко

«Краснодар» первый. РПЛ ушла на зимнюю паузу. Первую часть сезона закрыли четырьмя матчами: «Динамо» разгромило «Химки» (4:1), ЦСКА обыграл «Факел» (1:0), а «Ахмат» победил «Оренбург» (1:0), «Краснодар» и «Локомотив» сыграли по нулям.
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