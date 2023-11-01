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Короткая жизнь «Леопарда» у Авдеевки (ВИДЕО)

Короткая жизнь «Леопарда» у Авдеевки (ВИДЕО)

История короткой жизни «всушного» танка Leopard у оккупированной Авдеевки. На днях украинские боевики сняли ролик, гордо красуясь на фоне немецкого танка Leopard, переброшенного к Авдеевке для отражения наступления Армии России.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Когда будем делить херманию?
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