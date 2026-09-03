США уменьшат финансирование Африки на 48% к 2030 году

США к 2030 году планируют снизить финансирование здравоохранения в 15 африканских странах почти на 48%, до 1,25 млрд долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ "Это актёры": Пос...
- Яна Поплавская на...
- Украинский МиГ-29...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым