Недавно стала волонтером и была шокирована поведением людей, которым я помогаю

Майя Maja

"Дай голодному рыбу - и ты накормишь его на один день. Дай ему удочку, научи его ловить рыбу - и ты накормишь его на всю жизнь". Почему-то эта притча описывает процесс принятия решения с позиции того, у кого уже есть и много рыбы, и много удочек. С позиции сытого. С позиции человека, который уже состоялся, и теперь может сам решать, кому давать рыбу, а кому - удочки. Интересный возникает вопрос: а почему эта притча обращена не к тем, кому она гораздо нужнее – к голодным? Почему одни люди становятся сытыми, а другие вечно остаются голодными? Да потому что одни люди из раза в раз выбирают рыбу. А другие люди из раза в раз выбирают удочку. И то, и другое сейчас всем доступно. Легко доступно. И даже зачастую бесплатно доступно. Это выбор регулярно делаете вы сами, а вовсе не кто-то другой за вас. Но одни люди привыкли из раза в раз выбирать удочку. Поэтому они давно и постоянно сытые. И теперь сами принимают решения, кому что давать, а кому чего не давать. А другие люди привыкли регулярно выбирать рыбу. Поэтому они остаются голодными, а сытыми становятся лишь тогда, когда их накормит кто-то из умеющих владеть удочкой. Трудная работа научить ловить рыбу((