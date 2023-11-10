Участники межнационального побоища залили кровью двор в Петербурге

Вооруженные мигранты большинством одолели двух русских мужчин. Им уже шьют уголовное дело о разбое.Накануне в десятом часу утра в полицию сообщили о громкой драке во дворе дома № 61 на Суздальском проспекте.
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