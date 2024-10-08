ЧП в Новосибирске. В местном магазине обнаружена минералка с надписями на украинском языке

В Сети сообщают, что в Новосибирске разгорелся скандал на почве украинского языка. В частности местный житель обнаружил в одном из магазинов минеральную воду, на бутылке которой он заметил надписи на украинском языке.
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