Эксперт Романова рассказала о выплате от работодателя при рождении ребёнка

Дополнительную единовременную выплату при рождении ребёнка сотрудник может получить от работодателя, если такая мера поддержки предусмотрена внутренними документами компании, рассказала RT эксперт Валентина Романова.
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