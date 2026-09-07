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Аргументы и Факты

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Эксперт Романова рассказала о выплате от работодателя при рождении ребёнка

Эксперт Романова рассказала о выплате от работодателя при рождении ребёнка

Дополнительную единовременную выплату при рождении ребёнка сотрудник может получить от работодателя, если такая мера поддержки предусмотрена внутренними документами компании, рассказала RT эксперт Валентина Романова.

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