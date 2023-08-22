Вечерний Новосибирск

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Приоритеты в сфере строительства – тема встречи полпреда и губернатора Новосибирской области

Приоритеты в сфере строительства – тема встречи полпреда и губернатора Новосибирской области

Сегодня в Новосибирске полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провёл рабочую встречу с Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

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Комментарии
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ruslava Митькина
Сначала постройте метро в дальние районы, дороги, чтобы маршруты автобусов стали короче и быстрее, обустройте автобусные остановки, а потом рапортуйте о строительстве новых домов, ради которых вы вырубаете в черте города лесные массивы и питомники деревьев и кустарников... Хватит работать на рекламу, превращаете город в бездушный бетонный массив, обещаете при строительстве зеленые и парковые зоны, а потом благополучно об обещаниях забываете, отдавая территории под бесконечные торговые центры. Стыд!!!!!!!!
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