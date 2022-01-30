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Мощный технологический подъем России будет лучшим ответом на санкции Запада

Мощный технологический подъем России будет лучшим ответом на санкции Запада

По данным информационного агентства Reuters, в наказание за «вторжение на Украину» Соединенные Штаты и их союзники могут ввести комплекс санкций, направленных на снижение промышленного потенциала России.

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