Мощный технологический подъем России будет лучшим ответом на санкции Запада

По данным информационного агентства Reuters, в наказание за «вторжение на Украину» Соединенные Штаты и их союзники могут ввести комплекс санкций, направленных на снижение промышленного потенциала России.
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