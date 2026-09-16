Трамп: США из-за Канады могут прекратить торговлю с Европой по многим позициям

США могут прекратить торговлю со странами Европы, если Канада получит статус ассоциированного члена Европейского союза, заявил президент Дональд Трамп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лантратова: было ...
- ХЛ Бордюжа: Грузия н...
- ХЛ СБ: количество пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым