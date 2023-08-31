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«Барса» не сможет зарегистрировать Канселу, если не получит деньги от рычага вовремя или не продаст кого-то. «Сити» не получал официальных предложений

«Барса» не сможет зарегистрировать Канселу, если не получит деньги от рычага вовремя или не продаст кого-то. «Сити» не получал официальных предложений

В Барселоне предполагают, что зарегистрировать португальского футболиста будет сложно, если клубы не получит деньги от одного из финансовых рычагов или не продаст кого-то из своих игроков за крупную сумму до закрытия трансферного окна.

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