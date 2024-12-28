Свердловчане стали позднее жениться и выходить замуж

В России средний возраст невест в 2024 году достиг 32,5 лет, а женихов — 34,6. Возраст вступления в брак растет уже несколько лет подряд, что касается и жителей Свердловской области, следует из данных онлайн-реестра ЗАГС.
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