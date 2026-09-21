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Царьград

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Путин открыл филиал центра "Воин" во Владивостоке для молодежи

Путин открыл филиал центра "Воин" во Владивостоке для молодежи

Во Владивостоке началась вторая смена "Время юных героев" от филиала центра "Воин". Более 250 подростков обучаются под руководством специалистов с боевым опытом.

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