Майнинговая компания HIVE Digital расширяется в Швеции

Компания Hive Digital Technologies специализирующаяся на добыче криптовалюты Bitcoin объявила о своих планах по расширению бизнеса через приобретение недвижимости и постройку нового центра обработки данных в Швеции.
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