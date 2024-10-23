🕯 В День памяти и славы крымских партизан и подпольщиков в Симферопольском районе организовали акцию К мемориальному комплексу «Партизанская шапка» возложили цветы.
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🕯 В День памяти и славы крымских партизан и подпольщиков в Симферопольском районе организовали акцию К мемориальному комплексу «Партизанская шапка» возложили цветы.