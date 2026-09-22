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Эвелина Бледанс почти десять лет встречается с мужчиной, но его имени не называет

Эвелина Бледанс почти десять лет встречается с мужчиной, но его имени не называет

Весной 2026 года Эвелина Бледанс отметила 57-летие. И снова заговорила о переменах в личной жизни: сердце актрисы, по её собственным словам, не свободно.

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