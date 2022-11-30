Отцов в декретном отпуске предлагают учить бесплатно

На отцов хотят распространить право на бесплатное получение образования в декретном отпуске. Об этом первый зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сказала в пресс-центре «Парламентской газеты» 30 ноября.