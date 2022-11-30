Парламентская газета

865 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Колян Пофигистов
    Лучше б следили за врагами!За разливом соляр...
  • Anlrey Boracow
    По хорошему, так всех ИНОАГЕНТОВ необходимо приравнять к так называемым ЛИШЕНЦАМ, то есть лишенным прав и привилегий,...Для иноагентов вв...
  • Мераб Кутателадзе
    Какие принципы у беспринципных? Живут сиюминутными желаниями. Только эти желания требуют длительной подготовки и огро...Мария Захарова сп...

Отцов в декретном отпуске предлагают учить бесплатно

На отцов хотят распространить право на бесплатное получение образования в декретном отпуске. Об этом первый зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сказала в пресс-центре «Парламентской газеты» 30 ноября.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх