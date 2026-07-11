НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Григорий Иванов: «Мы бы хотели, чтобы Дзюба перешел в «Урал». Это один из сильнейших нападающих, даже несмотря на возраст»

Заместитель председателя совета директоров « Урала » Григорий Иванов рассказал о планах клуба на трансферное окно и высоко оценил способности экс-нападающего «Акрона» Артема Дзюбы .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии