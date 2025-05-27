Власти хотят снизить цену ОСАГО для регионов с аккуратными водителями

В ЦБ озаботились несправедливо высокой ценой обязательной автогражданки в некоторых частях страны. Неправильно, что в некоторый регионах убыточность по ОСАГО сильно выше, но за это платят другие водители, сообщил «Известиям» заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния.
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