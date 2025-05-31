Театр абсурда
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Театр абсурда

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Кремль:«Если Москва подвергнется удару немецкого оружия, мы немедленно ударим по Берлину»

Кремль:«Если Москва подвергнется удару немецкого оружия, мы немедленно ударим по Берлину»

Россия не позволит перевооружиться Германии, начавшей две мировые войны Германия предоставит Киеву военную помощь в 5 миллиардов евро, заявило министерство обороны после встречи президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает IPN.

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