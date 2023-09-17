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Соболев – оскорбившему его и жену фанату: «Закусывай, когда водку пьешь. Либо обиженный по жизни, либо малолетка»

Соболев – оскорбившему его и жену фанату: «Закусывай, когда водку пьешь. Либо обиженный по жизни, либо малолетка»

Нападающий «Спартака» вел эфир на своем канале на Twitch. Один из зрителей отправил Соболеву донат, в котором призвал его переходить в «Зенит», оскорбил футболиста и его жену.

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