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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» о деле Промеса: «Надеемся на благоприятный исход. Защита продолжит процесс обжалования приговора» 

Сообщалось, что полузащитник арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. До этого Промес находился под домашним арестом после ДТП.

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