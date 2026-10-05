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Татар-информ

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В казанском ЦУМе впервые пройдут аудиовизуальные перформансы фестиваля НУР

В казанском ЦУМе впервые пройдут аудиовизуальные перформансы фестиваля НУР

Фото: пресс-служба фестиваля НУР Фестиваль медиаискусства НУР вернется в 24 и 25 октября и представит в Казани специальную программу аудиовизуальных перформансов.

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