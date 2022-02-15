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В США обнаружили, что до 80% органического хлопка из Индии является подделкой

В США обнаружили, что до 80% органического хлопка из Индии является подделкой

Органический хлопок стал еще одной маркетинговой уловкой брендов, на которую попадаются потребители. Вещи из экологичных материалов стоят на порядок дороже, чем такие же, но не "органические", отвечают стандартам и имеют сертификаты - далеко не все.

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