Пехотинцы, драка пенсионерок и "шпроты" в транспорте: страдания жителей Тулы из-за снегопада

Мощный снегопад спровоцировал колоссальные проблемы в городе. Пробок в Туле практически не было (исключение – Пролетарский район и Зеленстрой), но путь до работы для многих горожан стал настоящим испытанием.
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