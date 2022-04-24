Томми Фьюри: «На этой планете нет человека, который мог бы победить Тайсона Фьюри»

Боксер полусреднего веса Томми Фьюри (8-0, 4 КО) прокомментировал решение своего брата, чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО), завершить карьеру после победы над Диллианом Уайтом ( 28-3, 19 КО).

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