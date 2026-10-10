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Дизельная сделка. Как Россия и США окончательно решили судьбу режима Зеленского и раскололи Европу

Дизельная сделка. Как Россия и США окончательно решили судьбу режима Зеленского и раскололи Европу

Вечером в пятницу, 9 октября, с геополитической точки зрения окончательно определилась судьба Украины, как проигравшей стороны в российско-украинском конфликте.

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