Дизельная сделка. Как Россия и США окончательно решили судьбу режима Зеленского и раскололи Европу

Вечером в пятницу, 9 октября, с геополитической точки зрения окончательно определилась судьба Украины, как проигравшей стороны в российско-украинском конфликте.
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