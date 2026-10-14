По итогам 9 месяцев 2026 года объем республиканской государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Республике Татарстан составил 2,7 млрд рублей.
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