Правило 10 000 шагов в день оказалось мифом и рекламой

Терапевт Махмудова: необходимость проходить 10 000 шагов ежедневно — миф. Специалист рассказала «Российской газете», откуда он появился, и почему это число — не эталон, а также о положительном влиянии ходьбы на организм.
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