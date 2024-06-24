Совладельцы «Русских фондов» Васильев и Бейрит задержаны по делу Новицкого

Правоохранительные органы задержали совладельцев инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева и Константина Бейрита в рамках дела о мошенничестве, возбужденного против бывшего президента АФК «Система» Евгения Новицкого, заявили два неназванных источника, работающих на финансовом рынке в комментарии 24 июня агентство РБК.