Собянин: С 29 июня по 7 июля пройдет летний сезон проекта «Время добра»

Программа включает более 30 активностей Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о летнем цикле волонтерского проекта «Время добра», который будет проходить в столице с 29 июня по 7 июля.
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