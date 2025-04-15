Лавкрафтианский шутер от первого лица Forgive Me Father 2 выйдет на консолях этой ос...

Лавкрафтианский шутер от первого лица Forgive Me Father 2 выйдет на консолях этой осеньюХоррор-шутер Forgive Me Father 2, вдохновлённый произведениями Говарда Лавкрафта, готовится к расширению своей аудитории: игра появится на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch осенью этого года.
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