Лавкрафтианский шутер от первого лица Forgive Me Father 2 выйдет на консолях этой ос...

Лавкрафтианский шутер от первого лица Forgive Me Father 2 выйдет на консолях этой осеньюХоррор-шутер Forgive Me Father 2, вдохновлённый произведениями Говарда Лавкрафта, готовится к расширению своей аудитории: игра появится на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch осенью этого года.