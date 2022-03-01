Подколзин забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 4 броска и «0» при 2:7 за 15:07

Василий Подколзин забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». Россиянин стал автором одной из двух шайб «Ванкувера» в матче, проигранном со счетом 2:7.

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