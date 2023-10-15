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Капризов вышел на 12-е место по очкам в истории «Миннесоты»

Нападающий сделал передачу в матче НХЛ против «Торонто» (4:7). Теперь на его счету 236 (114+122) очков в 205 играх в лиге.

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