Депутат из Петербурга предложил увеличить штраф за езду на электросамокате вдвоем

С инициативой выступил Михаил Ветров Депутат муниципального образования Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой увеличить денежный штраф за езду на одном электросамокате вдвоём, пишет RT.
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