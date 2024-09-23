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Петербургский дневник

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Депутат из Петербурга предложил увеличить штраф за езду на электросамокате вдвоем

Депутат из Петербурга предложил увеличить штраф за езду на электросамокате вдвоем

С инициативой выступил Михаил Ветров Депутат муниципального образования Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой увеличить денежный штраф за езду на одном электросамокате вдвоём, пишет RT.

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