На железнодорожном вокзале в Твери разъясняют правила безопасности в интернете

На железнодорожном вокзале в Твери проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». Оно направлено на определение мест концентрации несовершеннолетних, в том числе и входящих в антиобщественные группы.
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