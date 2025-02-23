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Путин вручил «Золотую Звезду» одолевшему бойца ВСУ в рукопашном бою штурмовику

Путин вручил «Золотую Звезду» одолевшему бойца ВСУ в рукопашном бою штурмовику

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 23 февраля, вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России якутскому штурмовику, младшему сержанту Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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