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Дандыкин сообщил о небольшой паузе перед решающим штурмом Артемовска

Дандыкин сообщил о небольшой паузе перед решающим штурмом Артемовска

Специалист в сфере военного дела Василий Дандыкин указал на тот факт, что на территории Артёмовска подразделения Армии Российской Федерации выдерживают паузу, которая предваряет способные решить исход компании по освобождению города сражения.

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