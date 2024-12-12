У выигравшего 33 миллиона долларов в лотерею мужчины внезапно остановилось сердце

В Бразилии мужчина выиграл 33,5 миллиона долларов в лотерею и умер через месяц У жителя Бразилии, который выиграл 202 миллиона бразильских реалов (33,5 миллиона долларов США) в ноябре, внезапно остановилось сердце во время лечения зубов.
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