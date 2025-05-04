Таксист-иностранец заехал по лицу русской женщине за то, что она заказала поездку по дешевому тарифу. Но есть и хорошие новости

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Да его казачка засранного заслали. Из какого аула от баранов сбежал?
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55 мин.
МП
Михаил Пантюхин
Они не люди, они хуже чем звери, ведь у них из засразии и закавказья полностью отсутствует даже не только человеческое и говорить о каких-то законах РФ с ними вообще излишне, эти ржавые умом и сущностью за 30 лет своей кишлачной независимости превратились в человекообразное стадо, въезд которым нужно вообще запретить в Россию!!!!
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38 мин.
ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно гордятся тем, что они - быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях.
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14 мин.
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