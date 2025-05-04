Таксист-иностранец заехал по лицу русской женщине за то, что она заказала поездку по дешевому тарифу. Но есть и хорошие новости

МП

Михаил Пантюхин

Они не люди, они хуже чем звери, ведь у них из засразии и закавказья полностью отсутствует даже не только человеческое и говорить о каких-то законах РФ с ними вообще излишне, эти ржавые умом и сущностью за 30 лет своей кишлачной независимости превратились в человекообразное стадо, въезд которым нужно вообще запретить в Россию!!!!