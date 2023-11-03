В РАН заявили о сокращении числа желающих переехать россиян с высшим образованием

В России число работников с высшим образованием, которые хотят переехать, сократилось с 2017 года. Об этом говорится в монографии «Человеческий капитал российских профессионалов: состояние, динамика, факторы» коллектива ученых Института социологии ФНИСЦ РАН, с документом 3 ноября ознакомился РБК.
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