В РАН заявили о сокращении числа желающих переехать россиян с высшим образованием

В России число работников с высшим образованием, которые хотят переехать, сократилось с 2017 года. Об этом говорится в монографии «Человеческий капитал российских профессионалов: состояние, динамика, факторы» коллектива ученых Института социологии ФНИСЦ РАН, с документом 3 ноября ознакомился РБК.