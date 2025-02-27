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Трамп говорит возмутительные вещи про Россию, Путин видит его некомпетентность – американский профессор

Трамп говорит возмутительные вещи про Россию, Путин видит его некомпетентность – американский профессор

Политнавигатор Необдуманные заявления Дональда Трампа о состоянии российский армии и экономики подрывают и так небольшое доверие между Москвой и Вашингтоном.

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