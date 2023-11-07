Реконструкторы нескольких регионов РФ показали в Волгограде бой времён Смуты

Для создания исторической атмосферы участники сражений сами изготовили бутафорское оружие и костюмы.фото: Иван Илюхин/ГлагоL--> Реконструкторы из нескольких регионов страны собирались в Волгограде, чтобы воспроизвести интересный и важный эпизод из истории России.