Юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке завершился подписанием 28 международных соглашений, однако главным итогом встречи стала не столько их количество, сколько содержательный сигнал, который лидеры стран-участниц направили остальному миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СТ «Русские идут!»: ...
- «Стреляли в щели ...
- Z США вели тайные п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым