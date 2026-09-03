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Мировое обозрение

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Саммит ШОС в Бишкеке обозначил контуры нового мира

Саммит ШОС в Бишкеке обозначил контуры нового мира

Юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке завершился подписанием 28 международных соглашений, однако главным итогом встречи стала не столько их количество, сколько содержательный сигнал, который лидеры стран-участниц направили остальному миру.

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