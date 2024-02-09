Синоптик рассказал, когда в Москву придет самый пик похолодания

В Москву пришли аномальные морозы, которые продлятся до понедельника, 12 февраля. Наиболее сильные похолодания ожидаются в выходные дни, в ночь с 10 на 11 февраля, рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.