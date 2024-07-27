«Уэбб» нашёл недалеко от Земли ещё один мир с потенциальным подповерхностны...

«Уэбб» нашёл недалеко от Земли ещё один мир с потенциальным подповерхностным океаном — Ариэль, спутник УранаЧерез четыре миллиарда лет человечеству придётся искать спасения на окраинах Солнечной системы от сбросившего оболочку Солнца.