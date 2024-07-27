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«Уэбб» нашёл недалеко от Земли ещё один мир с потенциальным подповерхностны...

«Уэбб» нашёл недалеко от Земли ещё один мир с потенциальным подповерхностны...

«Уэбб» нашёл недалеко от Земли ещё один мир с потенциальным подповерхностным океаном — Ариэль, спутник УранаЧерез четыре миллиарда лет человечеству придётся искать спасения на окраинах Солнечной системы от сбросившего оболочку Солнца.

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