«Уэбб» нашёл недалеко от Земли ещё один мир с потенциальным подповерхностны...

«Уэбб» нашёл недалеко от Земли ещё один мир с потенциальным подповерхностным океаном — Ариэль, спутник УранаЧерез четыре миллиарда лет человечеству придётся искать спасения на окраинах Солнечной системы от сбросившего оболочку Солнца.
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