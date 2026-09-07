В Новосибирске водитель сбил ребенка на переходе и скрылся

Днем в субботу на улице Дачной возле дома №38, корпус 1, был сбит ребенок. Согласно предварительной информации ГАИ, автомобилист ехал по Дачной и при выполнении левого поворота на улицу Михаила Перевозчикова допустил наезд на девочку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу справа налево.
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